৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর

প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

আগামী ১ নভেম্বর, শনিবার উদযাপিত হবে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সমবায় দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়, দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি বা শ্রেষ্ঠ সমবায়ীদের মধ্যে ‘জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০২৪’ প্রদান ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

