ড. আসিফ নজরুল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল /ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই স্পিরিট কোথায় নিয়ে গেছেন সেটা উনাদেরই বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য প্রসঙ্গে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ড. আসিফ নজরুল বলেন, রাজনৈতিক দল যদি এককভাবে তাদের অবস্থান নেওয়ার জন্য আমাদের আল্টিমেটাম বেঁধে দেয় বা জোর করে, তার মানে হচ্ছে উনাদের মধ্যে ঐকমত্য নাই, উনারা চাচ্ছেন উনাদের দলীয় পজিশন যেন সরকার আপহোল্ড করে।

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। উনাদেরকে তো আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। উনারা যে অনৈক্য দেখাচ্ছেন, জুলাই স্পিরিট উনারা কোথায় নিয়ে গেছেন এটা উনাদেরই বিবেচনা করা উচিত।

