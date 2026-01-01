  2. আইন-আদালত

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. আসাদুজ্জামান/ফাইল ছবি

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলের দাখিল করা ২৭ ডিসেম্বরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। পদত্যাগের তারিখ থেকে এটি কার্যকর হবে।

এর আগে, গত ২৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। দুদিন পর ৭ আগস্ট তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির কাছে অব্যাহতিপত্র দেন। পরদিন ৮ আগস্ট সিনিয়র অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান বাংলাদেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঝিনাইদহ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপত্র কেনার পর অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করেন মো. আসাদুজ্জামান।

