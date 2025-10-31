  2. জাতীয়

সরানো হলো ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রশাসককে

প্রকাশিত: ১২:২১ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
মো. শাহজাহান মিয়া

 

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। একইসঙ্গে তিনি ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) দায়িত্বও পালন করছিলেন।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বদলি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তবে তাকে কেন সরানো হলো সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংযুক্ত থাকার সময় চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি শাহজাহান মিয়াকে স্থানীয় সরকার বিভাগে বদলি করা হয়। পরের দিন তাকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

পরে ১৮ মে তাকে অতিরিক্ত হিসেবে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

