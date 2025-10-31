  2. জাতীয়

বাড্ডায় মেট্রো লাইন স্থানান্তর শুরু, বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪২ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল এমআরটি লাইন-১ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রাজধানীর উত্তর বাড্ডা ও বাড্ডা মেট্রো স্টেশন এলাকায় পরিষেবা লাইন স্থানান্তরের কাজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ১০টা থেকে শুরু হয়েছে। ফলে এ রাস্তায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হতে পারে। এ রুটের জনসাধারণ ও যানবাহনচালকদের যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে বের হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) জানায়, যানজট নিরসন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশের প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল ‌‘ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)’ প্রকল্পের কাজ চলমান। পরিষেবা লাইন স্থানান্তরের কার্যক্রম চলাকালে বীরউত্তম রফিকুল ইসলাম সরণি রুটে যানজট সৃষ্টি হতে পারে।

এতে আরও বলা হয়, এ অবস্থায় এই রুটে চলাচলরত জনসাধারণ ও যানবাহনচালকদের যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে বের হওয়ার এবং প্রয়োজনে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বার্থে সবার সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। এছাড়া এতে সাময়িক অসুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে ডিএমটিসিএল।

