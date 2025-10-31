  2. জাতীয়

মিছিলের প্রস্তুতিকালে ককটেলসহ ছাত্রলীগের তিন সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৪ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর খিলক্ষেত থানাধীন কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় মিছিলের প্রস্তুতিকালে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের তিনজন সদস্যকে ককটেলসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলো- মো. সাগর (২০), রেদোয়ান খান স্বাধীন (২১) ও মো. রাব্বি (২২)।

খিলক্ষেত থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল আনুমানিক ৮টা ৫০ মিনিট থেকে ৯ টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে খিলক্ষেত থানাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ ইনকামিং কুড়িল বিশ্বরোড সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজের নিচে কিছু লোক কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন তথ্যের ভিত্তিতে খিলক্ষেত থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে।

অভিযানকালে গ্রেফতারদের থেকে অবিস্ফোরিত তিনটি ককটেল জাতীয় বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে বলেও জানান তিনি।

