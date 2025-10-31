বিএমএ ‘হল অব ফেইমে’ অন্তর্ভুক্ত হলেন নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধান
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের উপস্থিতে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন ‘হল অব ফেইম’-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে গৌরবমণ্ডিত ‘হল অব ফেইম’-এ অন্তর্ভুক্ত হন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ‘হল অব ফেইম’ হলো একটি ঐতিহ্যগত সর্বোচ্চ সম্মাননা, যা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কোনো ব্যক্তিকে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়।
বিএমএ’র ‘হল অব ফেইম’-এ সেনাবাহিনী প্রধানদের পাশাপাশি বাহিনী প্রধান হিসেবে প্রথমবারের মতো বর্তমান নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ এ বিরল সম্মানে ভূষিত হলেন।
অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানদের সহধর্মিণীও উপস্থিত ছিলেন।
আইএসপিআর আরও জানায়, বর্ণাঢ্য সামরিক জীবনের অধিকারী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধান ১৩তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে ১৯৮৪ সালে দ্বিতীয় যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণে বিএমএ’তে অংশগ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, ১০ সপ্তাহের যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে বাহিনী প্রধানরা নিজ নিজ একাডেমি হতে ১৯৮৬ সালে কমিশন লাভ করেন। পরবর্তীতে, এডমিরাল এম নাজমুল হাসান ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই ১৭তম নৌবাহিনী প্রধান এবং এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন ২০২৪ সালের ১১ জুন ১৭তম বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
ইতোপূর্বে সাতজন সেনাবাহিনী প্রধান গৌরবমণ্ডিত বিএমএ ‘হল অব ফেইম’-এ অন্তর্ভুক্ত হন।
অনুষ্ঠানে জিওসি, আর্টডক; জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন; কমান্ড্যান্ট, বিএমএ; কমান্ড্যান্ট, ইবিআরসি; চেয়ারম্যান, চা বোর্ড; চেয়ারম্যান, সিপিএ; কমচিট; কমব্যান; এএসডি; এওসি, বিএএফ জহুর; এয়ার সেক্রেটারিসহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন ও বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
