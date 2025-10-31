পৃথকভাবে গুম কমিশন করবে না সরকার: আইন উপদেষ্টা
আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, পৃথকভাবে গুম কমিশন করবে না সরকার। তবে আগামী সপ্তাহ নাগাদ গুম আইন চূড়ান্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
তিনি বলেন, গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইনসহ মানবাধিকার সংরক্ষণমূলক যেকোনো আইনের মূল দায়িত্ব মানবাধিকার কমিশনকে প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ সব তথ্য জানান।
