দুদকের চার্জশিট অনুমোদন
ফাইলেরিয়া হাসপাতাল নির্মাণে দুর্নীতি, ঠিকাদার-পরিচালকসহ আসামি ১০
সাভারের ফাইলেরিয়া হাসপাতাল প্রকল্পের সোয়া ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রকল্প পরিচালক ও ঠিকাদারসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে চার্জশিট অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
লুটপাটের অভিযোগে ২০২৪ সালের ২১ এপ্রিল দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপপরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম বাদী হয়ে ১০ জনের নামে মামলাটি দায়ের করেন।
আসামিরা হলেন, ঠিকাদার ও রাকাব ট্রেড কর্পোরেশনের মালিক প্রোপ্রাইটার মো. হাবিবুর রহমান, তার স্ত্রী মিসেস নাসিমা আক্তার, প্রকল্প পরিচালক ও সাবেক ডেপুটি চিফ এএনএম রোকনুদ্দিন, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক মো. হারুন অর রশীদ, আইএসিআইবি'র প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল হক,সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক মো. সাব্বির ইমাম,সারা ট্রেড কর্পোরেশান ও উপকূল ট্রেডার্সের মালিক হেলালউদ্দিন,জীবন আফরোজ এন্টারপ্রাইজের মালিক কাজী বোরহান সাদেক মামুন,আইএসিআইবি সাবেক ম্যানেজার (অর্থ ও হিসাব) ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব খাজা আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ এবং মেসার্স তাহিয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. জহিরুল হায়দার।
আসামিদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ আনা হয়েছে।
তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে আরও জানা যায়, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাসহ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ফাইলেরিয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারের ফাইলেরিয়া হাসপাতাল নির্মাণকাজে এএনএম রোকনুদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক মো. হারুন অর রশীদ, নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল হক, সদস্য সচিব মো. সাব্বির ইমাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পারিক যোগসাজশে আসামি মো. হাবিবুর রহমান ও তার স্ত্রী মিসেস নাসিমা আক্তারের মালিকাধীন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাকাব ট্রেড কর্পোরেশন অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে কার্যাদেশ নেয়। সেক্ষেত্রে কাজ পেতে মিথ্যা ও ভুয়া ট্রেড লাইসেন্স, ভুয়া ব্যাংক সলভেন্সী সনদপত্র, ভুয়া পে- অর্ডার, ভুয়া কাজের অভিজ্ঞতা সনদপত্র দাখিল করেছিল।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ না করে, অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত না করে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের নিকট ভবনটি হস্তান্তর না করে আসামিরা সমুদয় বিল উত্তোলন করেন। যার মধ্যে ৩ কোটি ৩২ লাখ ১৫ হাজার ৮০৯ টাকা সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।
ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগে আক্রান্ত দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৯৫ সালে নীলফামারীর সৈয়দপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম ফাইলেরিয়া হাসপাতাল। রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে রাজধানীর কাছেও একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেন। সেই লক্ষ্যেই সাভারের জিনজিরায় ৬৭ শতাংশ জমির ওপর প্রায় ১৩ কোটি টাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তবে মাত্র ৩৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাকাব ট্রেড করপোরেশনের মালিক হাবিবুর রহমান প্রকল্পের টাকা নিয়ে উধাও হন। এরইমধ্যে সম্পন্ন কাজেও অনিয়ম ধরা পড়েছে, নিম্নমানের নির্মাণে দেওয়ালে ফাটল, নিম্নমানের সেনেটারি, ইলেকট্রিক্যাল ও আসবাবপত্র স্থাপনের অভিযোগ উঠেছে।
