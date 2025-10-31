  2. জাতীয়

দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

গুজব ঠেকাতে সন্তানদের টাইফয়েডের টিকা দিলেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

প্রকাশিত: ১০:৪২ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন চলছে। টিকা নিয়ে গুজব ঠেকাতে সন্তানদের টাইফয়েডের টিকা দিয়েছেন দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) নগর ভবন অডিটোরিয়ামে সিটি করপোরেশন পর্যায়ে ‘কমিউনিটি লেভেল টিভিসি লাউন্সিং’ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

সারাদেশে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্কুল পর্যায়ে ১২ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর টিকাদান কার্যক্রম চলবে। ১ থেকে নভেম্বর ১৩ নভেম্বর কমিউনিটি পর্যায়ে টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে টিকাদানের পাশাপাশি, স্কুল পর্যায়ে কেউ যদি টিকাদান থেকে বাদ পড়ে যায়, তাদেরকেও টিকাদান করা হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে কেউ ব্যর্থ হলেও কমিউনিটি পর্যায়ে নির্ধারিত বয়সের যে কেউ কেন্দ্র থেকে টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

বক্তারা বলেন, একটি অপপ্রচারকারী চক্র ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়াতে টিকার কার্যকারিতা ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসব অপপ্রচারকারীর জবাব দেওয়ার জন্য নিজেদের সন্তানদের টাইফয়েড টিকা প্রদানের জন্য নিয়ে এসেছি।

সভাপতির বক্তব্যকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, টিকা নিয়ে কিছু অসৎ ও অশিক্ষিত লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়াচ্ছে, তাই গুজবের বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে প্রদত্ত টাইফয়েড টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও কার্যকর উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যই এই টিকা গ্রহণ করা উচিত।

