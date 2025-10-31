  2. জাতীয়

ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণের দাবিতে ১৯ দিন ধরে অবস্থান শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
দেশের সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি/ছবি: জাগোনিউজ

অনুদানভুক্ত ও অনুদানবিহীন সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের বিষয়ে সরকারের দেওয়া আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা এই কর্মসূচি পালন করছেন। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) মাদরাসা শিক্ষকদের চলমান এই কর্মসূচির ১৯তম দিন পূর্ণ হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলছেন, তারা মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান করান, কিন্তু বেতন পান না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথ ছাড়বেন না। এসময় ‘এক দফা এক দাবি, মাদরাসা জাতীয়করণ চাই’, ‘এমন কোন দেশ নাই, চাকরি আছে বেতন নাই’, ‘প্রাইমারি জাতীয়করণ, আমরা কেন বিনা বেতন’— ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় শিক্ষকদের।

বরগুনা থেকে আসা মাদরাসা শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম জাগো নিউজকে বলেন, ‘এর আগেও সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু বাস্তবায়ন করেনি। এখন আমরা ১৯তম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। ডিসেম্বরে মাদরাসার পরীক্ষা। আমরা ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরতে চাই। সরকারের প্রতি আহ্বান দ্রুত আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হোক।’

