পর্যটন মেলায় দেশ-বিদেশে ট্যুর ও চিকিৎসায় প্যাকেজে ছাড়

পর্যটন মেলায় দেশ-বিদেশে ট্যুর ও চিকিৎসায় প্যাকেজে ছাড়
দেশ-বিদেশের নানা ট্যুর প্যাকেজ এবং হোটেল-মোটেল, রিসোর্টে ভাড়ায় ছাড় চলছে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারে (বিটিটিএফ)। এছাড়া বিদেশে উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে স্টল নিয়ে হাজির হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ মেলা শুরু হয়েছে। তিনদিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করেছে দেশের পর্যটন সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)।
এবারের মেলায় পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, চীন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থা ও ট্যুর অপারেটরেরা অংশ নিয়েছেন।
এরমধ্যে থাইল্যান্ডের পৃথক ১০টি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবার সুযোগ নিয়ে মেলায় স্টল দিয়েছে সুহা ট্রাভেল থাইল্যান্ড। এ প্রতিষ্ঠানটি রোগীদের ভিসা সংক্রান্ত কাজেও সহযোগিতা করে। রোগীর স্বজনদেরও দেওয়া হয় ভিসা লেটার। ফলে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ হয়।
বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় প্রতিষ্ঠানটির স্টল দিয়েছে। সুহা ট্রাভেল থাইলেন্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সুলাইমান জাগো নিউজকে বলেন, আমরা তিন থেকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে রোগীর ভিসা নিশ্চিত করতে পারি। কারও এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দরকার হলেও দুই ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করা যায়। যে কেউ মেলায় গিয়ে আমাদের সেবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া যোগাযোগ +৬৬৯৬৭৮০৪৩৪৭ ও +৬৬৯৭০৩০৯৭৬২ নম্বরে কল দিয়েও আমাদের সেবা নিতে পারবেন।
মেলায় সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ ছাড় দিয়ে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন প্যাকেজ দিচ্ছে সিয়াম হলিডেজ। তারা হোটেল বুকিং, সাইটটিং, বিমান টিকিট, গাড়ি, ভিসা আবেদন, ট্যুর প্যাকেজসহ বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে। তবে মেলায় যাওয়া দর্শনার্থীদের ট্যুর প্যাকেজ নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গেছে।
সিয়াম হলিডেজের প্রধান ভিসা পরামর্শক সোহাগ শাফি জানান, তারা মালদ্বীপ-শ্রীলঙ্কায় ৬ রাত ৭ দিন প্যাকেজে সবকিছু অন্তর্ভুক্তসহ ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা, নেপাল ৪ রাত ৫ দিন ৪৯ হাজার ৯০০ টাকা, সরাসরি মালদ্বীপ ৪ রাত ৫ দিন ৭৫ হাজার টাকা, শ্রীলঙ্কা ৪ দিন ৫ রাত ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা, থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরে ৬ রাত ৭ দিনে ৯৯ হাজার ৯০০ টাকা, মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর ৪ রাত ৫ দিন ৭৯ হাজার ৫০০ টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। আবার শুধু মালয়েশিয়ায় ৩ রাত ৪ দিনে ৬৩ হাজার টাকা এবং সিঙ্গাপুরে ২ রাত ৩ দিনে ৬৮ হাজার ৫০০ টাকার প্যাকেজও রয়েছে।
প্রতি দেশের ভিসা খরচ প্যাকেজের বাইরে। মোহাম্মদ সুলাইমান বলেন, এ মেলায় আমরা সরাসরি দর্শনার্থীদের প্যাকেজ দিতে পারছি। এখানে কোনো মাধ্যম নেই। তাই খরচও কম। মেলার শেষ দিন পর্যন্ত এ অফার চলবে।
মেলায় ৪টি হলে ২০টি প্যাভিলিয়ন ও ২২০টি স্টল রয়েছে। টোয়াব জানায়, মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র, যেখানে অংশ নিতে হলে বিটিটিএফ অ্যাপ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রবেশমূল্য ৫০ টাকা; তবে ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য প্রবেশ ফ্রি।
অনুষ্ঠানে টোয়াব পরিচালক (বাণিজ্য ও মেলা) তাসলিম আমিন শোভন জানান, ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বিটিটিএফ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা। এ আয়োজন শুধু ব্যবসায়ী নয়, সাধারণ মানুষকেও ভ্রমণপ্রবণ ও পর্যটনবান্ধব করে তুলছে।
