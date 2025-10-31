সুইপার কলোনির ভবন নির্মাণে অনিয়ম, ৩ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

সুইপার কলোনির ভবন নির্মাণে অনিয়ম, ৩ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট
ঢাকার ধলপুর সুইপার কলোনি নির্মাণে অনিয়ম, জালিয়াতি, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সোয়া ৩ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগ উঠেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক দুই প্রকৌশলী ও এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে ওই চার্জশিটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো আকতারুল ইসলাম।
তদন্তকারী কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক মনির মিয়া শিগগির আদালতে চার্জশিট দাখিল করবেন বলে জানা গেছে।
অনুমোদিত চার্জশিটে আসামিরা হলেন-
ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী মেজবাহুল করিম, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী মো. মজিবুর রহমান ও মেসার্স নাজমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হারুনুর রশিদ।
তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, সয়েল টেস্ট বা মাটি পরীক্ষা করার আগেই ভিত্তিহীন কারিগরি বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। পরে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, অনভিজ্ঞ ঠিকাদার নিয়োগ ও তদারকির ঘাটতির কারণে ধলপুর সুইপার কলোনীর ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ গ্রুপের ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ঠিকাদার মো. হারুনুর রশিদ ও অন্যান্য প্রকৌশলীদের যোগসাজশে মোট ৩ কোটি ১৮ লাখ ২৬ হাজার ৫৮৩ টাকা ব্যয়ে ইমারত নির্মাণ করা হয়। বুয়েটের বিশেষজ্ঞ মতামতে ভবনগুলোতে বসবাস ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে একনেকের সিদ্ধান্তে ভবনগুলো ভেঙে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসামিরা অবৈধভাবে লাভবান হতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করায়, দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
