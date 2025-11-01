  2. জাতীয়

কালবিলম্ব না করে সংবিধান আদেশ জারি করতে হবে: শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০১:৩৪ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, জুলাই চেতনার আলোকে বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং দেশে গণতান্ত্রিক ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে কালবিলম্ব না করে সংবিধান আদেশ জারি করতে হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে গণভোট আয়োজনের মাধ্যমে জাতিকে দ্রুত নির্বাচনমুখী করতে হবে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত খাগড়াছড়ি জেলার উন্নয়ন ফোরামের উদ্যােগে রেশমী কনভেনশন সেন্টারে খাগড়াছড়ি আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী চৌধুরীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘খাগড়াছড়ি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের হৃদয়ভূমি। এখানকার উন্নয়ন, শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পাহাড় ও সমতল মিলেমিশে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দেশের চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সমাধান সম্ভব নয়। গণভোটের মাধ্যমে জনগণই ঠিক করবে তারা কী ধরনের সরকার চান। এভাবেই জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে।’

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে ও তাজুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান ও সাদ্দাম হোসেনের যৌথ সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা আমির অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল মোমেন, চট্টগ্রাম মহানগরীর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ, খাগড়াছড়ি জেলার সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় চিকিৎসক, প্রকৌশল, শিক্ষক, আইনজীবীসহ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

