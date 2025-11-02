চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষায় মশাল মিছিল

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষায় মশাল মিছিল
দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের টার্মিনাল, স্থাপনা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা না দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল করেছে বন্দর রক্ষা পরিষদ।
রোববার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের বড়পোল এলাকা থেকে মশাল মিছিল বের করা হয়।
মিছিলকারীরা বন্দরের কোনো টার্মিনাল, স্থাপনা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা না দেওয়া, অযৌক্তিক ট্যারিফ বাতিল ও বন্দর চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে স্লোগান দেন। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর শ্রমিক নেতারা বক্তব্য দেন।
বক্তারা বলেন, আমরা চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের দ্রুত অপসারণ চাই। বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী হওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর। কার স্বার্থে বন্দরের এনসিটি, লালদিয়াসহ চারটি টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরের হাতে তুলে দিতে চান? আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, চট্টগ্রাম বন্দর যেভাবে চলছে, সেভাবে থাকবে।
এর আগে শনিবার (১ নভেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ও লালদিয়ার চর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ বন্ধের দাবিতে গণ–অনশন কর্মসূচি পালন করে শ্রমিক–কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।
