চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ইজারা বাতিলের দাবিতে গণ-অনশন
চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ইজারার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) গণ-অনশন কর্মসূচি পালন করেছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় স্কপ নেতারা বলেন, দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর নিজস্ব সক্ষমতায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে বিদেশি অপারেটরের কোনো প্রয়োজন নেই।
স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক রিজওয়ানুর রহমান খান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই ভালোভাবে চলছে। বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি মুনাফা করে এ প্রতিষ্ঠান। এমন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। সরকারকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে।
গণ-অনশন অংশ নিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের চট্টগ্রাম জেলা পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক শফি উদ্দিন কবির বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার কাউকে না জানিয়ে বিদেশিদের হাতে বন্দর তুলে দেওয়ার চুক্তি করেছিল। বর্তমান সরকারও সেটি পর্যালোচনা না করে বাস্তবায়ন করছে, যা দেশের মানুষের কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
বক্তারা অভিযোগ করেন, চট্টগ্রাম বন্দর লাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও নিউমুরিং টার্মিনাল ও লালদিয়া চর বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রামের মানুষ কোনোভাবেই এটি সফল হতে দেবে না। বন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া মানে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে খেলা করা।
ইজারা বাতিলের দাবিতে এর আগে গত ২২ অক্টোবর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছিল স্কপ। একই দাবিতে ২৭ অক্টোবর ঢাকায় বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।
