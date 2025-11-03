মিরপুরে চুরি হওয়া অটোরিকশা উদ্ধারসহ গ্রেফতার ২

মিরপুরে চুরি হওয়া অটোরিকশা উদ্ধারসহ গ্রেফতার ২
রাজধানীর মিরপুর মডেল থানা এলাকার টেকনিক্যাল বিএইচএস হাসপাতালের সামনে থেকে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে চুরি হওয়া অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) রাতে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। গ্রেফতাররা হলেন- হোসেন মিয়া (৩৪) ও তানভীর (২৩)।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, অটোরিকশা নিয়ে চালক আমির হোসেন রোববার ভোর ৫টার দিকে ভাড়ার জন্য বাসা থেকে বের হন। মিরপুর মডেল থানার টেকনিক্যাল বিএইচএস হাসপাতালের সামনে অটোরিকশা রেখে পাশের দোকানে চা খেতে যান। ফিরে এসে দেখেন তার অটোরিকশা চুরি হয়ে গেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. আমির হোসেনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মিরপুর মডেল থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করা হয়।
মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রোববার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে মিরপুর মডেল থানার কল্যাণপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরির ঘটনায় জড়িত হোসেন মিয়া ও তানভীরকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে চোরাই অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতাররা আন্তঃজেলা অটোরিকশা চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলেও জানান ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
