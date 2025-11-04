  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন—খালিদ হাসান মিলু (২৪), মো: আরমান (৩৬), মো. রুবেল মিয়া (৪০), মো. আতিক (২৮), মো. জিয়া (২৭), শাহাবুদ্দিন (১৯), ইয়াসমিন আক্তার (২৬), মো. জাহিদ (২৬), মো.রাহাত (২০), নবীউল হাসান হৃদয় (২৪), অন্নয় হাসান জামিল (২২), রমজান (১৯), আরাফ আহমেদ শাফি (২৪), মো. রাসেল (২৫), আব্দুল মুক্তাদির (৩৫), মো. সাদ্দাম হোসেন (২৬), মো. শাকিল (২২), মো. ইসহাক (৩৫), হীরা ওরফে বীমা ওরফে গেইল হীরা (২৫), মো. আকাশ ওরফে সেতু (২৬), মো. বিল্লা ওরফে বিল্লা কসাই (৩০), মো. মোতালেব হোসেন, রাব্বি (২২), সাজু (২২), আরিফ (২৪) ও ইমন (২৫)।

গ্রেফতারকালে তাদের হেফাজত থেকে ২৮৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৬ গ্রাম হেরোইন, ২টি চাপাতি ও ৩টি চাকু উদ্ধার করা হয়।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (৩ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ মোট ২৬ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে।

এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

