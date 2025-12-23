  2. জাতীয়

রাজধানীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২০

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৭ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২০

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতাররা হলেন, মো. তানভীর শেখ (২০), মো. আরিফুল ইসলাম (২৪), মো. শিবলু (২০), মো. শাহাদাত (২৫), মো. জনি (২৭), মো. রাজিব হোসেন (৩৯), মো. এনামুল (২২), আরিফুল ইসলাম (২৬), সাকিব রহমান (২৩), আব্দুল মালেক (১৯), মো. সোহান মিয়া (২২), মো. ফারুক আহমদ (৩৮), মেহেদী হাসান (৪৫), মো. আলমগীর (৩৫), মো. নিজাম উদ্দিন (৩৫), মোশারফ হোসেন (২২), মো. রাসেল হাসান (২২), ফজল ইসলাম (২০), মো. সানি হাসান (২০) ও মো. সৈকত (২৭)।

থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, রোববার দিনগত রাতে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও মাদক মামলার আসামিসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করে।

কেআর/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।