কমছে তাপমাত্রা, অনুভূত হচ্ছে শীত
মৌসুমি বায়ুর বিদায়ে দেশে গরম বাড়লেও ঘূর্ণিঝড় মোন্থার পর থেকে দেশজুড়ে তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। রাতের তাপমাত্রাও কমে আসছে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ভোরবেলা ও রাতে শীতের অনুভূতি বাড়ছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ বুধবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেঁতুলিয়ায়। গতকালও এই একই জায়গায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস।
এদিকে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও কমে আসছে। গতকাল মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বুধবার ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সকালে আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা জাগো নিউজকে বলেন, তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। এখন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি ঘরে উঠছে। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে শুরু করে তাপমাত্রা আরও কমতে শুরু করবে।
তিনি জানান, এখন দেশের প্রায় অনেক জায়গায় কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। আবার কোথাও বেলা ১১টার পর গরম বেশি অনুভূত হচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে গরম অনেকটা কমে যাবে।
বুধবার সকালে রাজধানীতে কথা হয় অফিসগামী হুমায়ুন ফরিদের সঙ্গে। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, গত সপ্তাহে রাতের ভারী বৃষ্টির পর থেকেই শীত শীত লাগছে। রাতের বেলা কাঁথা ছাড়া ঘুমানো যাচ্ছে না। সকাল ৮টায় বের হলে বেশ ভালোই শীতের অনুভূতি হচ্ছে।
এদিকে বুধবার (৫ নভেম্বর) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের দু/এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।
আরএএস/ইএ/এমএস