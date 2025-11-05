মোহাম্মদপুরে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ এলাকায় ‘হাই হেরিটেজ’ নামে এক বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাপণ হয় আগুন।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বেলা ১১টার পর এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম থেকে আগুন নির্বাপণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ভবনের বাসিন্দারা জানান, ভবনের ২য় তলায় বিদ্যুতের সুইচ বোর্ড থেকে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে চতুর্থ তলা পর্যন্ত চলে যায়। প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ভবনের মধ্যে ছোটাছুটি করে এবং কিছু লোক ছাদে চলে যায়। এরপর আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে কাজ করে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আরও পড়ুন
সচিবালয়, যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ
এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে সিইপিজেডের পুড়ে যাওয়া সেই কারখানা থেকে
ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর নাসরিন সুলতানা বলেন, মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ হাউজিংয়ের কাটাসুর এলাকার এক বহুতল ভবনে আগুন লাগে। বেলা ১১টা ৭ মিনিটে ‘হাই হেরিটেজ’ নামের ভবনটিতে আগুন লাগে। ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের মোহাম্মদপুর স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলেও জানান নাসরিন সুলতানা।
কেআর/কেএসআর/জিকেএস