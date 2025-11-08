কাকরাইলে গির্জার ফটকে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুই বাইক আরোহী

কাকরাইলে গির্জার ফটকে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুই বাইক আরোহী
রাজধানীর কাকরাইলের সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চের ফটকে একটি বাইক থেকে দুই আরোহী ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ওই আরোহীদের পরিচয় সম্পর্কে পুলিশ এখনো নিশ্চিত নন জানিয়েছেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম।
শনিবার (৮ নভেম্বর) তিনি সাংবাদিকদের জানান, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী দুজন ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেল থেকে দুটি ককটেল ছুড়েছে। তবে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। হামলার উদ্দেশ্য ও অভিযুক্তদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
রমনায় গির্জার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ
এর আগে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চের ফটকে এ হামলার ঘটে। গির্জার ফটকের স্টিলের পাতে ককটেল বিস্ফোরিত হয় এবং ভেতর থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ।
