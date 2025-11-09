  2. জাতীয়

আইএমএফের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক/ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আইএমএফের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন অ্যাডভাইজার টু দ্য বাংলাদেশ মিশন চিফ ক্রিস পাপাজর্জিউ। বিএনপির পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বিএনপি প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সচিব মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার এবং বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

বৈঠকে আইএমএফের চলমান মিশনের প্রাথমিক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রধানত চারটি বিষয় উঠে আসে। সেগুলো হলো—মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) হরমোনাইজেশন এবং ছাড় হ্রাস বা বিলোপের নতুন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স (TA), করপোরেট কর কাঠামো সংস্কার করে জিডিপি-টু-ট্যাক্স রেভিনিউ অনুপাত উন্নত করা, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার এবং সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

বিএনপির প্রতিনিধি দল বৈঠকে উল্লেখ করে, বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক খাত, কর ব্যবস্থা ও সামাজিক খাতে সংস্কার অত্যাবশ্যক। তারা বলেন, একটি জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। আইএমএফ প্রতিনিধিরা বিএনপির প্রস্তাবিত নীতি অগ্রাধিকার ও সংস্কারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে।

বৈঠক শেষে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, উভয়পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যতে নীতিগত সংলাপ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে বৈঠকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

