তরুণদের জাতীয় উন্নয়নে যুক্ত করতে বিএনসিসির মান বৃদ্ধি করতে হবে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পসের (বিএনসিসি) কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনসিসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু সায়েদ আল মাসুদের ‘বিএনসিসির মাধ্যমে জাতীয় রূপান্তর’ শীর্ষক উপস্থাপনা শেষে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি জানান, বিএনসিসি কেবল ছেলেদের জন্য নয়, এতে মেয়েদের সমান অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খালিলুর রহমান, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান।
প্রধান উপদেষ্টা বিএনসিসির লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘আমরা সবাই বিএনসিসিকে সমর্থন করি, তবে এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের ভালো, বিশ্বাসযোগ্য প্রশিক্ষক প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিএনসিসি মানে আত্মসম্মান ও শৃঙ্খলা। এমন একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে প্রশিক্ষণ শেষে ক্যাডেটরা সার্টিফিকেট পেতে পারেন, যা তাদের কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে। পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং সুযোগ তৈরি করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারেন।’
এসময় অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘বিএনসিসিকে আরও কার্যকর ও সক্রিয় করতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে, কোন পরিস্থিতিতে এই স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।’
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, ‘বিএনসিসি সাম্প্রতিক জাতীয় ঘটনাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভালো প্রশিক্ষক নিয়োগই এখন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। জুলাই বিপ্লবের পর বিএনসিসি ক্যাডেটরা স্বেচ্ছায় রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেছিলেন, এটি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।’
সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টা বিএনসিসির নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান এবং নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও নাগরিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে জাতীয় রূপান্তরের পথে তরুণ উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার সরকারি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
