জুলাই সনদ ও গণভোট ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় ৮ দল

জুলাই সনদ ও গণভোট ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় ৮ দল
জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি ও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চেয়েছে জামায়াতসহ আন্দোলনরত আটটি ইসলামি দল।
এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আট দলের নেতারা আগামীকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বসতে চান।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের এক সমাবেশ শেষে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আট দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
আট দলের মধ্যে রয়েছে—জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি।
বৈঠক থেকে জানানো হয়, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় ‘জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি ও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের ব্যাপারে’ ফলপ্রসূ কোনো সিদ্ধান্ত না এলে আট দলের নেতারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চান, অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, মিয়া গোলাম পরওয়ার, মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানী, আশরাফ আলী আকন, মাহবুবুর রহমান, মাওলানা জালাল উদ্দিন, জাহাঙ্গীর হোসাইন, মাওলানা ইউসুফ সাদিক হাক্কানী, মাওলানা মুসা বিন ইজহার, ইকবাল হোসেন, নিজামুল হকসহ ৮ দলের শীর্ষ নেতারা।
আরএএস/এমকেআর/এমএস