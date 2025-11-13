ধানমন্ডি ৩২ থেকে সন্দেহভাজন কিশোর ও যুবক আটক
রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে সন্দেহভাজন এক কিশোর ও এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সোয়া ১০টার দিকে কিশোর ও দুপুর ১টার দিক যুবককে আটক করা হয়।
ডিএমপির ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশের তথ্যমতে, আটক কিশোরের বয়স ১৪। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। যুবকের বয়স ২২ বছর।
আরও পড়ুন
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার রায় ১৭ নভেম্বর
ঘটনাস্থলে দেখা যায়, আটক কিশোরের পরনে প্যান্ট-কোট-টাই রয়েছে। তার হাতে একটি ব্যাগ আছে। আটকের পর তাকে পুলিশের ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।
পুলিশ কর্মকর্তা শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, আটক কিশোরের আচরণ সন্দেহজনক। তার কথা বিভ্রান্তিকর। সে নিজেকে শিক্ষার্থী পরিচয় দিচ্ছে। একবার বলছে সে ছাত্রদল করে। আরেকবার বলছে ছাত্রশিবির করে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, আটক কিশোরের ব্যাগে পাওয়া কাগজপত্রসহ অন্যান্য আলামত দেখে মনে হচ্ছে, সে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত।
টিটি/বিএ/এএসএম