স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সবার সহযোগিতা থাকলে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সবার সহযোগিতা থাকলে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। এমন মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা জানান। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলার রায় নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো শঙ্কা নেই।

শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তিনি বলেন, আপনাদের সবার সহযোগিতা থাকলে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। আপনাদের সবার সহযোগিতা লাগবে।

লকডাউনকে ঘিরে সরকার জনমনে দুশ্চিন্তা দূর করতে পেরেছি কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, রাস্তা তো ওরকম ফাঁকা না। ফাঁকা থাকলে আপনারা আসলেন কীভাবে? অনেকে অনেক কিছু প্রচার করে। কিন্তু বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই। ছোটখাটো দু-একটা ঘটনা ঘটছে আপনারা মিডিয়ায় দেখেছেন, আমিও দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাকশনও নিয়েছি।

