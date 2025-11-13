  2. জাতীয়

সূত্রাপুরে বাসে আগুন: সন্দেহভাজন একজন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর সূত্রাপুরে মালঞ্চ বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর সূত্রাপুরে একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার মোড় থেকে স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে আটক করে সূত্রাপুর থানায় সোপর্দ করেন।

সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তাৎক্ষণিকভাবে আটক ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি। গত মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সূত্রাপুরে মালঞ্চ পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে।

তিনি বলেন, সূত্রাপুরে বাসে আগুন লাগার ঘটনার আগে ওই ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলের আশপাশে দেখা যায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনি স্থানীয় থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের বন্ধু।

এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, বিস্তারিত তথ্য যাচাই করা হচ্ছে এবং তাকে আদালতে তোলা হবে।

এমডিএএ/এএমএ/জেআইএম

