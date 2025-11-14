সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৯২৩
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১০৭২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৮৫১ জন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৭২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৮৫১ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৯২৩ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়, ১২ বোরের শর্টগান ১টি, ৯ এমএম বিদেশি পিস্তল ২টি, ম্যাগজিন ২টি, গুলি ৬ রাউন্ড, কার্তুজ ১০ রাউন্ড, ছুড়ি ১টি, চাপাতি ১টি, রামদা ১টি, বার্মিজ চাকু ১টি ও পেট্রোল বোমা ১৯টি।
