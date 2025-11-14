ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে এক কয়েদি মারা গেছেন। মো. শফিকুর রহমান (৮৪) নামের এ কয়েদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, দুপুরে শফিকুর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি।
তিনি আরও বলেন, শফিকুর কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি হিসেবে ছিলেন। তিনি ফেনী জেলার পরশুরাম থানার গুতুমা গ্রামের সিরাজুল হকের সন্তান। তিনি কোন মামলার আসামি ছিলেন এ বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষ জানাবে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। এরপর মরদেহ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কাজী আল-আমিন/কেএসআর/এএসএম