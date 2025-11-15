  2. জাতীয়

কলারোয়া উপজেলা সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
কলারোয়া উপজেলা সমিতি-ঢাকার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে, ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় বসবাসরত সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার নাগরিকদের সংগঠন ‘কলারোয়া উপজেলা সমিতি-ঢাকা’র পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। দুই বছর (২০২৬-২০২৭) মেয়াদি কলারোয়া উপজেলা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আজগর আলী কাঞ্চন ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রফিকুল ইসলাম জয়তু।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীর পান্থপথের সাতক্ষীরা জেলা সমিতির কার্যালয়ে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ সময় ঢাকায় থাকা কলারোয়ার কৃতী সন্তানরা উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা সমিতিকে এগিয়ে নিতে তারা বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।

কলারোয়া উপজেলা সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল্লাহ হেল বাকি, কে এম আশরাফুজ্জামান পলাশ, আলী হোসেন, দিদারুল আলম বাবু, আবুল কালাম আজাদ ও সৈয়দ সাইফুজ্জামান সাইফুল।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শাহজাহান হোসেন, আব্দুর রাকীব মিলন, আলমগীর হোসেন, ইলিয়াস হোসেন ও এসএম সাইফুল ইসলাম শিমুল। সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন আসিফ ইকবাল চয়ন ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শাহিদুজ্জামান রিপন। এ ছাড়া কোষাধ্যক্ষ পদে আবু তারেক ও যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ পদে আফতাবুজ্জামান জনি নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটির দপ্তর সম্পাদক পদে রয়েছেন মাসুদ রায়হান পলাশ ও সহ-দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন একরামুল ইসলাম। তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পদে সেলিম বাশার ও সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নাজমুল হুদা, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আমিরুল ইসলাম।

সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নেহাল উদ্দিন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে মিজানুর রহমান মহব্বত ও সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হিসেবে মহাসিন কবির নির্বাচিত হয়েছেন।

আইন বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন সালাহ্ উদ্দীন তুহিন ও সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক সোহেল হোসেন সুমন, শিক্ষা ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক নির্বচিত হয়েছেন মিজানুর রহমান। এ ছাড়া সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক পদে মোশারফ হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন ইকরামুল ইসলাম ও সহ-ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে নাজমুল হুদা নাজিম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন শেখ মো. শওকত আলী ও সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক খায়রুল বাশার নির্বাচিত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন হাবিবুর রহমান ও সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন শেখ তাইফুর রহমান। নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদে নূরুন্নাহার আলো ও সহ-নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদে জান্নাতুন নাহার পিয়া নির্বাচিত হয়েছেন।

এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ইন্তাজ আলী, রুস্তম আলী, হাসানুজ্জামান কাজল, তাছকিনুর রহমান, জিয়ারুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, এনামুল কবির রিপন, সাইদুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, আমিনুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন রাহুল, আলমগীর হোসেন, তুষার রহমান ও মোরশেদ আলম।

রফিকুল ইসলাম জয়তুর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গত কমিটির আহ্বায়ক আজগর আলী কাঞ্চন। অনুষ্ঠানে কলরোয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হাকিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রধান ড. প্রফেসর মিজানুর রহমান, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সি. জি. এম আসাদুজ্জামান মিলন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক আব্দুল আজিজ আল মামুন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. জিল্লুর রহমান ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের মহাসচিব অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা জানান, কলারোয়া উপজেলা সমিতিকে সবাই মিলে এগিয়ে নিতে হবে। এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে আমাদের।

এমএমএআর/এএসএম

