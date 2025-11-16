নতুন পোশাকে মাঠে পুলিশ
নতুন ইউনিফর্ম পরে দায়িত্ব পালন করা শুরু করেছে ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) পুলিশ। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নতুন পোশাকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় তাদের।
নতুন ইউনিফর্ম পরা একাধিক পুলিশ সদস্য জানান, পুলিশের বিরুদ্ধে আগে অনেক অভিযোগ ছিল, নতুন ইউনিফর্মের মাধ্যমে সব অভিযোগ মুছে নতুনভাবে পথচলা শুরু হলো।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, শনিবার থেকে ডিএমপিতে নতুন পোশাক চালু হয়েছে। সব সদস্যকে এখনো দেওয়া হয়নি। পর্যায়ক্রমে সব সদস্য এই পোশাক পাবেন। যারা নতুন ইউনিফর্ম পেয়েছেন তারা এরই মধ্যে নতুন ইউনিফর্মে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছেন।
জানা যায়, নতুন ইউনিফর্ম সব সদস্যের জন্য এক হবে। ট্রাফিক ও অপরাধ বিভাগের ইউনিফর্ম এক রঙের।
পুলিশের পোশাক নির্ধারণ হয় লোহার (আয়রন) রঙের। র্যাবের পোশাক জলপাই (অলিভ) রঙের। আর আনসারের পোশাক সোনালি গমের (গোল্ডেন হুইট) রঙের।
আরও পড়ুন:
নভেম্বরেই নতুন ইউনিফর্ম পাচ্ছে পুলিশ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দমন-পীড়নের অভিযোগ ওঠার পর থেকে সমালোচনার মুখে থাকা পুলিশ বাহিনীর সংস্কার ও পোশাক পরিবর্তনের দাবি উঠলে অন্তর্বর্তী সরকার নতুন পোশাক অনুমোদন করে। এরই অংশ হিসেবে মহানগর পুলিশে লৌহ রঙের নতুন পোশাক দেওয়া হয়েছে। পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ ও নৌ পুলিশ এই পোশাক পরবে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন বলেন, জেলা ও রেঞ্জ পুলিশ পর্যায়ক্রমে নতুন এই পোশাক পরবেন। তবে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ও স্পেশাল প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের (এসপিবিএন) আগের পোশাক থাকবে।
এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছিলেন, পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। পুলিশের জন্য, র্যাবের জন্য এবং আনসারের জন্য। তিনটা সিলেক্ট করা হয়েছে। এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে আস্তে আস্তে। একসঙ্গে সব করা যাবে না।
টিটি/এসএনআর/জেআইএম