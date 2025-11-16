বেবিচকে ২ বছরেও নিয়োগপত্র না পাওয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের মানববন্ধন
নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ২ বছর ধরে নিয়োগপত্র না পাওয়ায় মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরিপ্রার্থীরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে সিএএবি সদর দপ্তরের সামনে শতাধিক চাকরিপ্রার্থী এই মানববন্ধন করেন।
চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার পর দুই বছর পার হলেও এখনো সম্পূর্ণ ফল প্রকাশ করা হয়নি। প্রায় ৬ শতাধিক চাকরিপ্রার্থী মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন।
তাদের অভিযোগ—সিএএবি কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ফলের কেবল আংশিক তালিকা প্রকাশ করেছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণেই ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের সম্পূর্ণ ফল প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন অনশনকারীরা।
চাকরিপ্রার্থীরা বলেন, স্বচ্ছ তদন্ত ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত চূড়ান্ত ফল প্রকাশ না হলে তারা আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দিতে বাধ্য হবেন।
বেবিচক সূত্র জানায়, ২০২৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নিয়োগ প্রক্রিয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়। তবে এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় থেকে সেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। বেবিচক বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বেবিচকের সব প্রস্তুতি শেষ। শুধু মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের অপেক্ষা করছে বেবিচক। ছাড়পত্র পাওয়া মাত্রই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
এমএমএ/এমআইএইচএস/জিকেএস