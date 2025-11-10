উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে ২০১০ বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি
গতরাতে (৫ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ড্র। ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের। আসরের সহ-আয়োজক মেক্সিকো খেলবে প্রথম ম্যাচ। ১১ জুন মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে আয়োজক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রুপ লড়বে উদ্বোধনী ম্যাচে।
‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মেক্সিকোর ম্যাচটি ২০১০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। সেই বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
সেই ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল। ম্যাচটি মনে রাখা হয় শাবালালার দুর্দান্ত গোলটির জন্য। যে গোলের মন্তব্য জানাতে গিয়ে কমেন্ট্রিবক্সে পিটার ড্রুরি বলেছিলেন, ‘বাফানা বাফানা! দক্ষিণ আফ্রিকার গোল, পুরো আফ্রিকার গোল!”
১৯৯৪ বিশ্বকাপ থেকে নিয়মিতই রাউন্ড অব ১৬-তে উঠেছে মেক্সিকো। শুধুমাত্র ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের।
গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের বিপক্ষে একদম শেষ দিকে গোলের হজম করে গোল পার্থক্যে বাদ পড়ে। এবার নিজেদের মাঠেই বিশ্বকাপ খেলবে, তাই বিশেষ কিছু অর্জন করাই হবে তাদের লক্ষ্য।
অন্যদিকে, ২০১০ বিশ্বকাপের আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকার এটি চতুর্থ বিশ্বকাপ। দুই দশকের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো যোগ্যতা অর্জন করে মূলপর্বে উঠেছে। বিশ্বকাপের কোনো আসরেই তারা গ্রুপ পর্বের বাইরে যেতে পারেনি।
আইএন