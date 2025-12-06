  2. জাতীয়

প্রেম করায় পরিবারের শাসন, অভিমানে স্কুল শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৫ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর কদমতলী থানাধীন শনির আখড়া এলাকার একটি বাসা থেকে (১৫) এক কিশোরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতের দিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেকে নিয়ে আসা ওই কিশোরীর ভাই নাজমুল জানান, আমার বোন দনিয়া বর্ণমালা হাই স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। রাত ৮টার দিকে ও বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলে সাড়াশব্দ না পেয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। পরে দরজা ভেঙে বাথরুমের ভেতরে গিয়ে দেখি কাপড় রাখার হ্যাঙ্গারের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছে। উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, এক ছেলের সঙ্গে আমার বোনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি আমরা জানার পরে পরিবার থেকে শাসন করলে অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলা জরুমডা গ্রামে। বর্তমানে আমরা কদমতলি থানার শনির আখড়ার পলাশপুর এলাকায় ভাড়া থাকতাম।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

