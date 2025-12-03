  2. জাতীয়

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের সমাপনী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩২ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের সমাপনী
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) ২০২৫ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স (এএফডব্লিউসি) ২০২৫- এর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) মিরপুর সেনানিবাসস্থ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ কমপ্লেক্সে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দুই কোর্সের সফল সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী সব সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বছরব্যাপী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জাতীয় উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

প্রধান উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ একটি উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ নেতৃত্ব তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

jagonews24.com

কোর্স সম্পন্নকারী সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি জানান, তারা যেন তাদের অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বাংলাদেশের যুগোপযোগী উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করেন।

আরও পড়ুন
নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকা চান প্রধান উপদেষ্টা 
একীভূত ৫ ব্যাংকের শাখা ‘গ্রাহকশূন্য’, সরকারের অর্থছাড়ের অপেক্ষা 

এসময় প্রধান উপদেষ্টা বন্ধুপ্রতিম দেশের কোর্স সদস্যদের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ধারাবাহিকভাবে তাদের এই কোর্সে অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করবে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘জ্ঞানই নিরাপত্তা’- এই মূল দর্শন নিয়ে এনডিসি সামরিক ও অসামরিক উভয় খাতের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও নীতি প্রণয়নে দক্ষতার সঙ্গে ভূমিকা পালনে প্রস্তুত করে যাচ্ছে।

এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্স দুটি সফল পরিসমাপ্তিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরগুলো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মূল্যবান সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন কমান্ড্যান্ট।

এ বছর ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০২৫- এ মোট ৯৬ জন কোর্স সদস্য অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৪৯ জন, অসামরিক প্রশাসনের ১৮ জন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ১৮ দেশের ২৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ৫৬ জন কর্মকর্তা সফলভাবে আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স সম্পন্ন করেন।

টিটি/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।