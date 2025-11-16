  2. জাতীয়

বাড্ডায় বাসে আগুন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মধ্য বড্ডায় একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। তবে আগুন কীভাবে লেগেছে বা কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে একটি বাসে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, মধ্য বড্ডায় একটি বাসে আগুন লাগার সংবাদ শুনেছি। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি টিম ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। তবে আমাদের টিম ঘটনাস্থলে এখনো পৌঁছায়নি বিস্তারিত কোনো তথ্য জানি না। এছাড়া আগুন কীভাবে লেগেছে সে সম্পর্কেও আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।

