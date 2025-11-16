মোহাম্মদপুরে বিদেশি রিভলভারসহ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার ২৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হেজবুল আলম রাজুকে (৩০) একটি বিদেশি রিভলভারসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব-২।
শনিবার (১৬ নভেম্বর) রাতে আদাবর থানাধীন প্রধান সড়ক নবোদয় হাউজিং সোসাইটি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব-২ এর মিডিয়া কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামসুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আদাবর থানাধীন প্রধান সড়ক নবোদয় হাউজিং সোসাইটি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
রাজুর বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রাথমিক ধারণা—অস্ত্রটি দিয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। রিভলভারটি জব্দ করে তাকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদাবর থানায় হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান র্যাবের এই কর্মকর্তা।
টিটি/কেএইচকে