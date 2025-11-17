  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
শেখ হাসিনার রায় ঘোষণা: আগারগাঁও রোডে যান চলাচল কম

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর আগারগাঁও রোডে যানবাহনের চাপ সাধারণ দিনের তুলনায় কম দেখা গেছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে আগারগাঁও মোড়সহ আশপাশের রোড ঘুরে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

এতে দেখা যায়, সড়কে কমেছে গণপরিবহন, ব্যাক্তিগত যানবাহনসহ অন্যান্য যানবাহনের চলাচল। পাশাপাশি অন্যান্য দিনের তুলনায় লোকসমাগমও কমেছে।

আগারগাঁও মোড়ের এক দোকানির সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, অন্যান্য দিনের থেকে আজ গাড়ির চাপ কম। কেন তা বলতে পারি না।

আগারগাঁও মোড়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, গাড়ির চাপ অন‍্যান‍্য দিনের তুলনাই অনেক কম। রাস্তা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। বাস-প্রাইভেটকার সবকিছুর সংখ্যাই কম।

