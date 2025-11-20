  2. জাতীয়

কর্মচারী হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনা করবে পর্যটন করপোরেশন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ও পর্যটন করপোরেশনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চুক্তির আওতায় এখন থেকে ক্যাফেটারিয়াটির ম্যানেজমেন্ট অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে পর্যটন করপোরেশন।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) পর্যটন করপোরেশনে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে করপোরেশন জানায়, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনার দায়িত্ব পর্যটন করপোরেশনের কাছে ন্যস্ত হওয়ায় হাসপাতালে আগত চিকিৎসা সেবাপ্রার্থী ও জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত ও সুস্বাদু খাবার পরিবেশন নিশ্চিত হবে। ক্যাফেরেরিয়াটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে পর্যটন করপোরেশনের পক্ষ থেকে ক্যাফেটেরিয়াটি পরিচালনার কাজ শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে চুক্তি পাঁচ বছরের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) মো. সাইদুজ্জামান এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) আ ন ম মোস্তাদুদ দস্তগীর।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনে আয়োজিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব সায়েমা শাহীন সুলতানা, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো. আ. রাজ্জাক সরকারসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানা বলেন, সাশ্রয়ী মূল্যে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় উন্নত সেবা নিশ্চিতে সংস্থার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মহাপরিচালক মো. আ. রাজ্জাক সরকার বলেন ক্যাফেটেরিয়াটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে হাসপাতালের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।

