ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সফরে সই হতে পারে ৩ সমঝোতা স্মারক
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে আগামী ২২-২৪ নভেম্বর তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে। এ সফরে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এ সফরকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সফরের সময় ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ১৩ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল থাকবেন। যাদের মধ্যে ভুটানের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীসহ শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা রয়েছেন।
আরও পড়ুন
শনিবার ঢাকায় আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী
পররাষ্ট্রসচিব বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটানের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে ধারাবাহিক উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময় এ বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করেছে। ২০২০ সালে ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি দুদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে। আসন্ন সফরে সহযোগিতা আরও বিস্তৃত ও গভীর করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে।
তিনি বলেন, ২২ নভেম্বর সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানাবেন প্রধান উপদেষ্টা। গার্ড অব অনার নেওয়ার পর তিনি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। দুপুরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দুদেশের প্রতিনিধিদল পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে।
আসাদ আলম সিয়াম বলেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, যোগাযোগ, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, পর্যটন, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া এবং শিল্পসহ বিস্তৃত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হবে। বৈঠক শেষে তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হতে পারে বলে জানানো হয়।
এগুলো হলো- আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ সরবরাহ, ভুটানে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, এবং কৃষি সহযোগিতা। বিষয়গুলো এখনো আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।
ওই দিন রাতে প্রধানমন্ত্রী টোবগের সম্মানে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের আয়োজন করা হবে। ২৩ নভেম্বর তিনি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা এবং দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরাও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।
পররাষ্ট্রসচিব বলেন, ২৪ নভেম্বর সকালে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী থিম্পুর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। তাকে বিদায় জানাবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভুটানের কাছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, পর্যটন, ক্রীড়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে নতুন সহযোগিতা প্রস্তাব রাখতে পারে। বিশেষ করে ভুটানে বাংলাদেশি পেশাদারদের নিয়োগ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা চাওয়া হতে পারে। পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
জেপিআই/এমএএইচ/জেআইএম