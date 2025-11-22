  2. জাতীয়

বাইপাইল নয়, আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিও নরসিংদী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

সাভারের বাইপাইল নয়, আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর পলাশ বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র।

শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের পেশাগত সহকারী নিজাম উদ্দিন আহাম্মাদ সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আজ সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে এই কম্পন রেকর্ড করা হয়। প্রাথমিকভাবে এর উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল বলে জানানো হয়েছিল।

রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩। ঢাকার ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২৯ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর পলাশে এর উৎপত্তিস্থল।

গতকাল নরসিংদীতে উৎপত্তি হওয়া দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় ১০ জন মারা যান। সারাদেশে আহত হন কয়েকশ মানুষ।

আরএএস/বিএ

