বাইপাইল নয়, আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিও নরসিংদী

বাইপাইল নয়, আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিও নরসিংদী
সাভারের বাইপাইল নয়, আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর পলাশ বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের পেশাগত সহকারী নিজাম উদ্দিন আহাম্মাদ সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আজ সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে এই কম্পন রেকর্ড করা হয়। প্রাথমিকভাবে এর উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল বলে জানানো হয়েছিল।
দেশে ফের ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তিস্থল বাইপাইলে
রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩। ঢাকার ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২৯ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর পলাশে এর উৎপত্তিস্থল।
গতকাল নরসিংদীতে উৎপত্তি হওয়া দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় ১০ জন মারা যান। সারাদেশে আহত হন কয়েকশ মানুষ।
