প্রেসিডেন্ট ও ফিউচার লিডারস কনফারেন্স ২০২৫ অনুষ্ঠিত
আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন এপেক্স ক্লাব অব বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট ও ফিউচার লিডারস কনফারেন্স ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রাজধানীর গুলশানের সিক্স সিজনস হোটেলে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে শনিবার (২২ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি এপেক্সিয়ান এম সায়েম টিপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সারাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক এপেক্সিয়ান অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সহ-সভাপতি এপে. মাকসুদুর রহমান, সদ্য বিদায়ী অতীত সভাপতি শামসুন্নাহার আজিজ লীনা, এপেক্স বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. আনিসুজ্জামান শাতিল, অতীত জাতীয় সভাপতি মো. আব্দুল মতিন সিকদার, লাইফ গভর্নর আশরাফুল হক মানিক এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত মসূদ মান্নান।
এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের এনএডি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জেলা গভর্নর-২ মো. রাবিব হাসান এবং জাতীয় সচিব শেখ আরিফুর রহমান রাজু।
আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বিকাশ, সংগঠনের কৌশলগত অগ্রযাত্রা এবং সেবামূলক কার্যক্রমের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
