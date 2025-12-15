  2. খেলাধুলা

অ্যাডিলেড টেস্টে একটি পরিবর্তন ইংল্যান্ডের একাদশে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অ্যাডিলেড টেস্টে একটি পরিবর্তন ইংল্যান্ডের একাদশে

সিরিজে টিকে থাকার লক্ষ্যে একটি পরিবর্তন নিয়ে তৃতীয় টেস্টের একাদশ সাজিয়েছে ইংল্যান্ড। গাস অ্যাটকিনসনকে বিশ্রাম দিয়ে একাদশে ফেরানো হয়েছে জশ টাংকে।

যথারীতি বেন স্টোকস অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টেও নেতৃত্বে থাকছেন। দ্বিতীয় টেস্টে একাদশে জায়গা পাওয়া উইল জ্যাকস জায়গা ধরে রেখেছেন তৃতীয় ম্যাচের একাদশেও।

চলতি বছরের জুলাইতে দ্য ওভালে সিরিজের শেষ টেস্টে ভারতের বিপক্ষে ৬ রানের থ্রিলারের ম্যাচে পরাজিত হয় ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচের একাদশে ছিলেন টাং। এরপর প্রথমবার ইংল্যান্ডের একাদশে প্রথমবার ডাক পেলেন টাং অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট দিয়ে।

২৮ বছর বয়সী পেসার এখন পর্যন্ত ছয় টেস্টে ৩১ উইকেট শিকার করেছেন। যার মধ্যে একটি ফাইফার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ইতোমধ্যেই দুই ম্যাচ হেরে ২-০ তে পিছিয়ে আছে ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচ মাত্র দুই দিনেই শেষ হয়ে যায় দুই দলের বোলারদের দাপটে। ১০৪ বছরে প্রথমবার দুইদিনে শেষ হয় অ্যাশেজের কোনো টেস্ট। ৮ উইকেটে সেই ম্যাচ জিতেছিল অজিরা।

দ্বিতীয় টেস্টেও জয় পেয়েছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া একই ব্যবধানে। দিবা-রাত্রির ব্রিসবেন টেস্টে অবশ্য ইংলিশরা বাজে ফিল্ডিংয়ে এগিয়ে দিয়েছিল স্বাগতিকরা। শেষ পর্যন্ত অসহায় আত্মসমর্পণই লেখা ছিল স্টোকসের দলের কপালে।

অ্যাডিলেড ওভালে এক পরিবর্তন এনে স্কোয়াড সাজিয়ে সিরিজে ফিরতে ইংল্যান্ড কতটা মরিয়া সেটা স্পষ্ট। তবে সবকিছু নির্ভর করছে মাঠের পারফরম্যান্সের ওপর। আগামী ১৭ ডিসেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে তৃতীয় টেস্ট।

তৃতীয় টেস্টের জন্য ইংল্যান্ডের একাদশ

জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ, উইল জ্যাকস, ব্রাইডন কার্স, জোফরা আর্চার, জশ টাং।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।