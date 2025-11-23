ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ
ঢাকায় সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা।
রোববার (২৩ নভেম্বর) এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলটির নেতারা ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
আরও পড়ুন
স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও ইন্টারনেট সংযোগে ভুটানের সঙ্গে দুই সমঝোতা
ঢাকায় পৌঁছে ভূমিকম্পে হতাহতের খবর নিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী
সাক্ষাৎকালে দুপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দায়িত্বশীল নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার সকালে ঢাকায় আসেন।
এমইউ/কেএসআর