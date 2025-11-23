  2. জাতীয়

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

ঢাকায় সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা।

রোববার (২৩ নভেম্বর) এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলটির নেতারা ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে দুপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দায়িত্বশীল নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার সকালে ঢাকায় আসেন।

