স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও ইন্টারনেট সংযোগে ভুটানের সঙ্গে দুই সমঝোতা

স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও ইন্টারনেট সংযোগে ভুটানের সঙ্গে দুই সমঝোতা
দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে শনিবার স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা ও ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ বিষয়ে প্রথম সমঝোতা স্মারকটি সই করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং ভুটান সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের পক্ষে নথিতে সই করেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব সাইদুর রহমান।
দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকটি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা বাণিজ্য সংক্রান্ত। বাংলাদেশের পক্ষে নথিতে সই করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান।
শনিবার (২২ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। তারা নথি সই ও বিনিময় প্রত্যক্ষ করেন।
এর আগে তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে দুই নেতার একান্ত বৈঠক (টেট-আ-টেট) ও এরপর আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়।
এর আগে শুক্রবার সকালে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। তার ফ্লাইটটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস তাকে অভ্যর্থনা জানান।
বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে দুই নেতার সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী তোবগে শুক্রবারের ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
পরে তোবগেকে গার্ড অব অনার ও ১৯ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিমানবন্দর থেকে তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণে একটি গাছও রোপণ করেন।
বিকেলে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা এম. তৌহিদ হোসেন এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
সন্ধ্যায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার।
এমইউ/এমআইএইচএস