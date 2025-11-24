  2. জাতীয়

ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, ছবি: সংগৃহীত

দুইদিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তোবগে ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসেন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। এসময় বাণিজ্য উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র সচিবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন:

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ 

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপি নেতাদের সাক্ষাৎ 

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক 

এর আগে শনিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টা স্বাগত জানান। এসময় গার্ড অব অনার এবং তোপধ্বনি দিয়ে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে। পরে তিনি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সেখানে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন তিনি। উপদেষ্টাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেন ভুটানের মন্ত্রী।

এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।