ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী
দুইদিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তোবগে ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসেন।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। এসময় বাণিজ্য উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র সচিবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে শনিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টা স্বাগত জানান। এসময় গার্ড অব অনার এবং তোপধ্বনি দিয়ে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে। পরে তিনি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সেখানে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন তিনি। উপদেষ্টাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেন ভুটানের মন্ত্রী।
