  2. রাজনীতি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপি নেতাদের সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপি নেতাদের সাক্ষাৎ
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের সাক্ষাৎ/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপি নেতারা।

রোববার (২৩ নভেম্বর) বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাজধানীর একটি হোটেলে এ সাক্ষাৎ করে বলে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানিয়েছেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপি নেতাদের সাক্ষাৎ

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে রাষ্ট্রীয় সফরে শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে ঢাকায় পৌঁছান। তাকে বহনকারী ড্রুকএয়ারের ফ্লাইটটি সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ সময় তাকে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে দেশে ফিরে যাবেন।

এমইউ/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।