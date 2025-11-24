হালদা নদী থেকে বালু উত্তোলন, লাখ টাকা জরিমানা
হালদা নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ড্রেজারের মাধ্যমে বালু উত্তোলনের দায়ে তিন ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরের দিকে উপজেলার উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের রামদাস মুন্সির ঘাট এলাকায় হাটহাজারী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহেদ আরমান এ দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন—মো.ইব্রাহিম, মো.হান্নান ও মো. সবুজ।
জানা যায়, হালদা নদী মধুনাঘাট এলাকা হালদা নদী হয়ে সকালে একটি অবৈধ বালুভর্তি ইঞ্জিনচালিত ড্রেজারের মাধ্যমে বালু পরিবহন করে নদীর উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় পাহারাদার আইয়ুব ড্রেজারটিকে আটক করে। পরে উত্তর মার্দাশা রামদাস মুন্সিরহাটে নৌ পুলিশ উপজেলা প্রশাসনকে খবর দিলে সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহেদ আরমান বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকায় তিনজনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শওকত আলী, নৌ পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এএসআই) রমজান আলী। এসময় হালদার সংশ্লিষ্ট পাহারাদাররা সহযোগিতা করেন।
এমআরএএইচ/এমকেআর/জিকেএস