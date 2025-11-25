মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে হুমকি তৈরি করছে জমির কীটনাশক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ‘কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে হুমকি তৈরি করছে। কীটনাশকের বিষয়টি শুধু কৃষি নয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ নীতিতেও অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।’
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘প্রাকৃতিক জলাশয় রক্ষা এবং বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের সংরক্ষণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশগত সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। বাওরগুলোকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা গেলেও দায়িত্বজ্ঞানহীন পর্যটনের কারণে হাওর এলাকায় এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাই এসব বিষয় পর্যটন নীতিতেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন।’
ফরিদা আখতার বলেন, ‘খাদ্য উৎপাদনের খাত হিসেবে নীতিগতভাবে কৃষির তুলনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। যা পরিবর্তন জরুরি। বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মাছ মরে যাওয়া পরিস্থিতি উত্তরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।’
পিকেএসএফ’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদেরের সভাপতিত্বে আলোচনায় এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি শি জিয়াওকুন, প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক, এগ্রোইকোলজি কোয়ালিশনের আহ্বায়ক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী, সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চের গবেষণা পরিচালক আহমেদ বোরহান ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক কানিজ ফাতেমা বক্তব্য রাখেন।
এনএইচ/আরএইচ